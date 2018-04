Vijfdeurs Lada Kalina in België

Door: REDACTIE

Sinds de Belgische importeur de handdoek in de ring wierp, wordt de verdeling van het Russische automerk ook voor ons land verzorgd door Lada Benelux dat bij onze Noorderburen is gevestigd. Dat bedrijf bracht begin dit jaar de Lada Kalina in België en Luxemburg op de markt en is bijzonder tevreden met de resultaten. Tot heden zijn er meer dan 200 bestellingen binnengelopen en dat is een viervoud van wat tijdens dezelfde periode van 2006 werd opgetekend. Nu komt naast de wel erg traditioneel ogende vierdeurs, ook een vijfdeurs in het gamma.

De Kalina vijfdeurs wordt standaard geleverd met twee airbags, elektrisch bediende voorruiten, centrale vergrendeling, gelakte bumperschilden, stuurbekrachtiging en een boordcomputer. Onder de kap vinden we een 1.6l benzinemotor die voldoet aan de Euro IV-norm, maar eerder bescheiden waarden laat optekenen (81pk en 122Nm). De topsnelheid van de Kalina werd vastgesteld op 165km/u. Het prijskaartje stijgt niet boven € 10.000 uit. Er volgt ook nog een derde versie, een break, en de importeur onderzoekt of het zinvol is ook een GTi op het Belgische publiek los te laten.