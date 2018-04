Zestrapsautomaat voor Espace diesel

Door: REDACTIE

De krachtige tweeliter dieselversies van de Renault Espace, 150 en 175pk rijk, worden door de constructeur voortaan ook aangeboden in combinatie met een automatische versnellingsbak met zes verhoudingen (AJ0). Die werd eerder in de Scenic geïntroduceerd en beschikt eveneens over een sequentiële schakelmodus waarbij de bestuurder door tegen het pookje te tikken zelf een versnelling kan dicteren. De voordelen van het toevoegen van een extra overbrengingsverhouding zijn gekend; een meer bescheiden decibelproductie, betere prestaties en een lager verbruik.

De krachtigste uitvoering sleurt de toch niet lichtvoetige Espace naar 100km/u in 8,2 tellen en neemt genoegen met 8,2l/100km. De CO²-emissie bedraagt 217gr/km. Met 150pk heeft de Espace in de sprint 1,3 tellen extra nodig terwijl verbruik en uitstoot gelijk blijven.