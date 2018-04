Nieuw idee voor Ferrari Dino

Door: REDACTIE

Geruchten over een reïncarnatie van de democratisch geprijsde Ferrari Dino doen al geruime tijd de ronde, maar het bedrijf uit Maranello blijft in alle toonaarden de komst van een instap-Ferrari ontkennen. Ugur Sahin, een Nederlandse ontwerper van Turkse origine sprint alvast mee op de kar en toont hoe het model er volgens hem uit moet zien. En hij kent z'n stof, want de plaatjes blijven trouw aan de basiskenmerken van het originele model. Dat wil zeggen dat scherpe koetswerklijnen achterwege blijven en gekozen wordt voor bolle, organisch ogende koetswerkpanelen. De basisarchitectuur blijft eveneens gevrijwaard want de motor ligt centraal achter de inzittenden en de aandrijving geschiedt vanzelfsprekend op de achterwielen.