Details Cadillac BLS Wagon

Door: REDACTIE

In september beleeft de BLS Wagon, de breakversie van de op Europese leest geschoeide kleine Cadillac z'n wereldpremière. Op extra informatie moeten we niet langer wachten - die geeft de constructeur nu al vrij. Net als de BLS berline, worden onderstel en motoren uit de rekken van GM gehaald, waar ze ontwikkeld werden voor de Vectra en inmiddels eveneens dienst doen voor de Saab 9-3.

De BLS Wagon krijgt hetzelfde motorengamma als de sedan. Dat omvat een turbodiesel en drie benzinemotoren die eveneens allen geblazen worden. Die diesel is nieuw. Uit een cilinderinhoud van 1.9l puurt het bedrijf voortaan 180pk en 400Nm. Bij de benzines maken een 175pk of 210pk sterke 2.0 en een 2.8 V6 met 255pk de dienst uit. Net als de Sedan zal de Wagon bovendien worden aangeboden met een bio-ethanolmotor. Standaard wordt de aandrijflijn in de meeste gevallen aangevuld met een handgeroerde zesbak. Een vijf- of zestrapsautomaat is (afhankelijk van de motorversie) leverbaar.

Cadillac wil zich vooral stilistisch van z'n zustermodellen onderscheiden. De strakke, scherpe lijnen, het V-vormige radiatorrooster en de verticale achterlichten zijn karakteristiek voor het Cadillac-design van de laatste generatie. De Wagon zal € 1.400 meer kosten dan de berline die leverbaar is vanaf € 27.590.