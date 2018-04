Invicta met stuur links in de Benelux

Door: REDACTIE

De Britse tweezitter sportwagen Invicta wordt van nu af aan met een links stuur gebouwd. Het betreft de S1 420 die kan geleverd worden met een handgeschakelde zesversnellingsbak of een viertraps automaat. De Invicta werd ontworpen als "twee-auto's-in-een", nl. een luxueuze Grand Tourer (leder, satelliet navigatie, airco) en een compromisloze sportwagen. In principe is dit een GT die eerst werd ontwikkeld als renwagen maar die later werd gedetuned voor de weg. In tegenstelling met sommige concurrerende sportwagens is deze auto dus ook geschikt voor het alledaagse verkeer. Twee mensen van een bovengemiddelde grootte beschikken over voldoende ruimte en de kofferruimte heeft een capaciteit buiten alle concurrentie. Deze sportwagen is weliswaar een goed getekende auto maar is in tegenstelling met een Ferrari of Lamborghini minder opvallend.

De Invicta is de eerste GT sportcoupé met een koolstofvezel koetswerk uit één stuk. Dit casco wordt verbonden met een stalen buizenframe wat inhoudt dat het een zuivere lichtgewicht (1380 kg) met een buitengewone torsiestijfheid is. Het achterste zijraampje zorgt voor een beter uitzicht dan wat men zelden op dergelijke auto's terugvindt. Het eerste prototype van de Invicta (ooit in 1924 door Sir Noel Campbell Macklin opgericht) werd in de jaren ‘70 door de bekende autobouwer Michael Bristow overgenomen die in 2000 het merk opnieuw leven inblies om twee jaar later het nieuwe model aan de wereldpers op de British Motorshow voort te stellen. De auto kan op maat worden gebouwd en wie het wenst kan een over een vierzitter beschikken. Optioneel wordt zelfs een naar wens en maat van de rijder afgesteld pedaalstel gemonteerd.

De motor van de S1 420 (de S1 320 en S1 600 blijven rechtsgestuurd) is de 4,6 liter V8 van 420 pk/313 kW en een koppel van 542 Nm bij 4.800 tr/min. Dit is goed voor een topsnelheid van meer dan 300 km per uur en een 0-100 km/u acceleratietijd van 4,7 seconden. Er zijn geen elektronische hulpmiddelen, zoals ABS en tractiecontrole aanwezig, maar wel een automatisch uitschuivende diffuser achteraan. Die genereert meer neerwaartse krachten. Als servicepakket kan de eigenaar voor onderhoud of schade van de auto beschikken over een ophaal-en afleverservice van de auto. Belgische belangstellenden kunnen voorlopig terecht bij Invicta Car Benelux. De prijs blijkt verhoudingsgewijze met de concurrentie redelijk te zijn en de constructeur geeft een waarborg van drie jaar.