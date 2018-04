Chinese X5-kloon naar België

Door: REDACTIE

De Chinezen zijn ontketend. Na de Brilliance BS6 (die door invoerder Cardoen na amper een week weer uit de rekken werd gehaald omdat hij een onvoldoende scoorde op de EuroNCAP crashtests) is het nu aan Shuanghuan om te proberen voet op de Belgische markt te krijgen. Het 10 jaar jonge Chinese automerk heeft een akkoord gesloten met het Franse AZ Motors, dat naar eigen zeggen in Nederland, België en Frankrijk 130 dealers vertegenwoordigt.

Shuanhuan komt op de markt met de Sceo. Dat is een grote SUV, die volgens het bedrijf voldoet aan alle Europese eisen. Het leijt ook geen twijfel dat het model de TUV-crashtest zal doorstaan. Die is nodig voor een Europese typegoedkeuring, maar biedt weinig of geen indicatie voor de veiligheid van de inzittenden. Daarop is het wachten op een crashtest die volgens EuroNCAP-normen werd uitgevoerd. De Chinezen denken dat hun vormgeving bij de Europeanen in de smaak zal vallen. Het is ook niet moeilijk raden waar de mosterd gehaald werd. Het front vertoont opvallende gelijkenissen met de vorige generatie Honda CR-V of Toyota Land Cruiser, terwijl de flanken en de achterpartij van BMW's X5 gestolen zijn.

Er wordt zelfs al gesproken over een prijskaartje. AZ Motors denkt voor een auto van het kaliber van de Sceo een vanaf-prijs van zo'n € 30.000 te kunnen hanteren. Dit jaar wil het bedrijf enkele honderden klanten ronselen. Volgend jaar moeten dat er al 3000 zijn. De Chinezen hebben ook nog de Noble op het schap liggen. Dat na-apertje van de smart fortwo mogen we volgend jaar verwachten.