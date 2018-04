Zweeds gedonder van Paulin

Door: REDACTIE

Het dondert in Zweden. Daniel Paulin werkt er immers aan een nieuwe supersportwagen die z'n eigen naam zal dragen. De Paulin VR Concept, waarvan we hier de eerste beelden tonen, komt niet uit het niets. Paulin is immers geen onbekende in de autowereld. Momenteel werkt hij voor een aantal autoconstructeurs, maar de Zweed verdiende eerder al z'n sporen bij Ford. Hij was er onder meer verantwoordelijk voor de C-Max, de Focus Concept en de FAB-1 zeswieler Thunderbird (voor de film Thunderbirds).

Tegen de 2012 moet de VR realiteit zijn. Hij zal dan de rol van een Spartaanse GT op zich nemen. De aankleding belooft immers schaars te worden. Op twee flinterdunne kuipzetels, een instrumentarium en een versnellingspook na, zou er niets in het interieur staan. Toch is er ook toptechnologie aan boord. Zo komen er geen buitenspiegels. Die zijn vervangen door camera's.

De VR Concept ademt volgens z'n bedenkers bij Paulin Motor Company eenvoud en functionaliteit uit. De cockpit opent naar boven toe (zoals de koepel van een gevechtsvliegtuig), de neus komt diep, de kont hoog en -opvallend- de wielkasten worden benadrukt door ovalen sierlijsten. Over de aandrijving wordt met geen woord gerept. Nog niet...