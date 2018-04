Spyker Zagato in de koelkast

Door: REDACTIE

Op het Autosalon van Genève stelde het Nederlandse Spyker een exclusieve variant voor waarvan de koets door het Italiaanse stijlhuis Zagato werd ontworpen. Het model zou ter wereld komen in een gelimiteerde oplage van amper 24 stuks. En niet zomaar iedereen zou die kunnen kopen; alle 24 kopers moesten al een Spyker in hun garage hebben. Toch waren de exemplaren in een mum van tijd uitverkocht. En nu steekt Spyker het model in de koelkast. De 24 kapitaalkrachtige klanten moeten onbepaalde tijd geduld oefenen, als het exclusieve model er tenminste ooit nog komt. De financiële situatie van het bedrijf is op z'n zachtst gezegd onzeker en volgens de Nederlandse pers heerst er onenigheid onder de bedrijfsleiding. Momenteel krijgen enkele andere projecten voorrang, zo klinkt het.