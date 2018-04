Ferrari 430 Scuderia lichter en sneller

Door: REDACTIE

Ferrari gaat een nieuwe versie van de F430 voorstellen op het Salon van Frankfurt. Of beter; het laat dat klusje over aan Michael Schumacher.

De 430 Scuderia is afgeleid van de F430 F1, met een stijl die dicht aanleunt bij de van de Challenge Stradale. De ingenieurs uit Maranello willen vooral aantonen dat de investeringen van het merk in de Formule 1, ook bruikbaar zijn in productiewagens. Zo krijgt de versnellingsbak een nieuwe sturing, F1 Superfast geheten. Met deze upgrade wisselt het systeem van versnelling in amper 60 milliseconden.

De 430 Scuderia weegt liefst 100kg minder dan een ‘ordinaire' F430. De centraal gemonteerde 4,3l grote V8 braakt bovendien nog eens 20pk meer uit: bij 8.550tr/min komen nu 510 paarden vrij. Dat betekent een gewicht-vermogensratio van 2,45kg per pk. Naast wat specifieke aankleding als de velgen en de spruitstukken voor de uitlaatlijn, beschikt deze Ferrari voorts nog over een elektronisch gestuurd differentieel. Dat werkt samen met de tractie- en stabiliteitscontrole.