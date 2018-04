Zagato Diatto Ottovu komt echt

Door: REDACTIE

Beperkte reeksen en exclusieve koetswerken zijn weer helemaal in. Het Italiaanse Stijlhuis Zagato is helemaal mee met de trend. Eerder al tekende het voor een Japanse zakenman een unieke Ferrari (575 GTZ). Daarna leverde het voor het Nederlanse Spyker een koetswerk voor de C12 Zagato (waarvan de productie op 24 exemplaren inmiddels voor onbepaalde tijd is uitgesteld) en bestelde een Italiaanse zakenman een unieke Maserati (Maserati GS Zagato). Op het Autosalon van Genève stelde het bedrijf dit jaar de Diatto Ottovù voor. Het reanimeerde daarmee een vooroorlogs Italiaans automerk. Zagato bouwde in eerste instantie twee exemplaren. Omdat zich voldoende gegadigden aanboden, komt er nu een heuse gelimiteerde productie. De Ottovù komt in een beperkte oplage van 99 exemplaren.

Onder de gewelfde neus van de Ottovù ligt een dikke V8. Dat is logisch, want Ottovù betekent ook gewoon ‘V8'. Het blok heeft een inhoud van 4,6l en wordt door Ford gebouwd. Voor het de achterwielaangedreven Italiaan mag aandrijven gaat het eerst door de handen van Roush en Cosworth. Het exacte vermogen weet Zagato nog niet. De schatting gaat van 530 tot 650pk. In elk geval wil het de Diatto een sprinttijd van minder dan 4 tellen vrijgeven. Een haalbare kaart, gezien het gewicht dankzij veelvuldig gebruik van lichtgewicht materialen beperkt blijft tot 1,45 ton. De topsnelheid zou zo'n 300km/u bedragen. De prijs is een goed bewaard geheim...