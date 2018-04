Overkill van Saab: 9-7x Aero

Door: REDACTIE

In de VS komt een nieuwe Aero het Saab-gamma vervoegen, ook al is het maar tijdelijk. De Zweden maken van hun dikke SUV, de 9-7X, immers een gelimiteerde superkrachtige uitvoering. Veel ontwikkeling heeft ze dat trouwens niet gekost. Saab's grote SUV is in wezen een Chevrolet Trailblazer waarvan het smoelwerk herdaan werd. En op het schab bij General Motors werd ook nog een 6 liter grote V8 gevonden die onder de motorkap past.

Het resultaat is niettemin de krachtigste Saab die de geschiedenis gekend heeft. Goed voor net geen 400pk en een koppelkromme die tot 540Nm klimt. De sprint geschiedt in een zestal tellen. Tot de specifieke uitrusting van de Aero horen de zwarte koetswerkkleur, 20-duimers, aangepaste ophanging, een sperdifferentieel en zilverkleurige bumperstukjes. Europa krijgt de bruut niet over de vloer. Saab krijgt de ‘gewone' 9-7X hier al nauwelijks aan de man gebracht.