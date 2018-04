Renault Clio: de break!

Door: REDACTIE

De Renault Clio was bij z'n laatste generatiewissel het slachtoffer van een fikse groeischeut, waardoor hij tot net geen 4 meter groeide. Het model werkte zich ermee tot op een schijntje van de afmetingen die een middenklasser definiëren. Een segment waarin vooral de Europese autoconstructeurs met een break uitkomen, vooral omdat die koetswerkvorm het met name op het Oude Continent goed doet. Renault kon niet meer achter blijven. Daarom komt er voor het eerst een Clio break. Die zal naar analogie met z'n grote broers Mégane en Laguna Grandtour heten en debuteert volgende maand in Frankfurt.

Het lijnenspel van de grootste Clio is gebaseerd op de Clio Grand Tour Concept. Die werd vorig jaar in Genève gepresenteerd. Toen als driedeurs en met een 200pk sterke 2.0l benzinemotor onder de kap. Twee elementen die het alvast niet tot serieproductie schoppen. Renault houdt het, momenteel zonder in detail te treden, op meer bescheiden motorversies en vanzelfsprekend heeft de break een vijfdeurskoetswerk. Dat is overigens 4,2m lang, dik 20cm meer dan de reguliere hatchback. De laadcapaciteit stijgt daardoor tot 439l.