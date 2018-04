Chevrolet Kalos wordt Aveo (upd)

Door: REDACTIE

We kennen de Chevrolet Aveo reeds als de opvallend geblokte kleine sedan van het merk. Een koetswerktype dat in onze contreien overigens amper klanten kan opwarmen maar het in Oost-Europa en Spanje bijvoorbeeld wel goed doet. Bij ons verdedigt de Kalos, die technisch nagenoeg identiek is maar er minder spannend uitziet, de kleuren van de constructeur. Daarin komt binnenkort verandering. De Kalos krijgt een grondige update. Zoals op deze eerste beelden te zien is, brengt die hem een assertieve neus en koplampen die hem beter in de Chevrolet-familie plaatsen (want verwant aan die van de Epica). Achteraan zullen we ronde lichtunits vinden die net als de exemplaren vooraan achter helder afdekglas huizen. Chevrolet belooft eveneens een fikse beurt voor het interieur. De vervanger van de Kalos krijgt nu ook in alle Europese landen 'Aveo' op de kofferklep. De naam Kalos die vooral in West-Europa werd gebruikt, verdwijnt definitief.

De motoren worden opgewaardeerd. De eerder 72pk sterke 1,2l benzine krijgt er dik 10pk bij en wordt 84pk sterk. De 1,4l wint 4 paardjes tot 98pk. De 1,4 blijft ook gewoon met een automaat leverbaar. In maart van volgend jaar staat het opgewaardeerde model bij de dealer.