Suzuki Concept Kizashi

Door: REDACTIE

Suzuki zal tijdens het aanstormende Autosalon van Frankfurt vooral de nieuwe Splash in de kijker zetten. Die kleine stadswagen is net als de Wagon R de tweelingbroer van de Opel Agila, waarvan de nieuwste versie eveneens in Frankfurt staat te blinken. Toch heeft Suzuki nog ruimte voor een voorsmaakje op toekomstige modellen. Letterlijk. Kizashi -de naam van de voorgestelde stijloefening- betekent immers ‘voorsmaak' en ‘aanloop'. We mogen er dus van uitgaan dat we op z'n minst een deel van de stijlkenmerken van dit agressief ogende exemplaar op toekomstige seriemodellen worden overgedragen. Op basis van de Kizashi werkt Suzuki een middenklasser uit. Die komt op termijn wellicht boven de SX4 in het gamma.