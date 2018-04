Citroën C-Airscape is los!

Door: REDACTIE

Dat de Citroën C-Airscape eraan kwam, wisten we al. Het merk had daarvoor immers internet-domeinen geregistreerd. Volgende week krijgt u van ons de eerste officiële informatie over Citroën's showmodel. Nu hebt u van ons al enkele foto's tegoed. Die circuleren immers al op het web.

De C-Airscape moet het publiek opwarmen voor de opvolger van de C5. Die zal breken met de eerder banale vormgeving van het uittredende model en zichzelf een meer assertieve pose aanmeten. De Aircape is een vierpersoons convertible met een grotendeels in glas opgetrokken klapdak, maar het is lang niet zeker dat de C5 er ook in zo'n versie komt.

Behalve de webadressen voor de C-Airscape, registreerde Citroën ook de naam C-Cactus. Er zit dus nog wat in de mouw van de designers.