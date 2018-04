Nu officieel: Citroen C5 Airscape

Door: REDACTIE

Citroën presenteert op het Autosalon van Frankfurt een voorbode voor de volgende generatie C5. Dat is de C5 Airscape. Het prototype moet het publiek warm maken voor de lijnen die de volgende C5 zullen tooien. De brede voorsteven is met indrukwekkende luchtinlaatopeningen getooid. De koplampen zijn langgerekt, zoals we dat van het merk de jongste tijd gewend zijn. De koets is ook bijzonder gespierd, met gewelfde wielkasten, een hoge taillelijn en twee opvallende ribbels op de motorkap. De dakconstructie is vervaardigd uit het peperdure Carbon, waardoor het alvast op die manier nooit in productie zal gaan. Citroën heeft voor het vaste dak een nieuw klapmechanisme bedacht dat geheel automatisch werkt, maar minder complex is dan dat van de traditionele metalen vouwdaken. Het dak is uitgevoerd in een matte bruine lak waarvan Citroën beweert dat het eruit ziet als een stoffen dak.

De Concept Car wordt aangedreven door de inmiddels gekende 2,7l V6 HDi dieselmotor. Die levert 208pk en middels een overboost-functie tijdelijk tot 440Nm koppel (tegen 420Nm in normale omstandigheden). Het blok kan op biodiesel rijden en de Airscape is daarenboven uitgerust met UrbanHybrid-technologie. Dat is een geavanceerd stop/start-systeem dat vertragingsenergie recupereert om de elektrische systemen te voeden en de motor zoveel mogelijk uitschakelt (bij een snelheid van 6km/u of minder wanneer het rempedaal ingedrukt wordt). Het hart van het systeem is omkeerbare wisselstroomgenerato-startmotor. De installatie levert een besparing in C02-uitstoot van 24gr/km op.

De voorwielaangedreven C5 Airscape krijgt een innovatieve antislipregeling met uitgebreide functies. Citroën doopte die Snow Motion. Het merk is er zo tevreden mee dat het claim dat de C5 bijna dezelfde prestaties zal hebben als een vierwielaangedreven voertuig. Maar dat moet nog bewezen worden. Over de lay-out van het C5-onderstel communiceert het merk met de dubbele Chevron nog niet. De kans is reëel dat de voor het merk typerende hydropneumatische ophanging niet meer tot de standaarduitrusting van alle versies zal behoren. In dat geval blijft ze met zekerheid optioneel leverbaar.