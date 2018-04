Nieuwe Renault Laguna zet rijplezier voorop

Door: REDACTIE

Renault heeft alle details van de nieuwste generatie Laguna vrijgegeven. Die heeft de zware taak het succes van de twee eerste generaties te bestendigen. Sinds z'n lancering in 1994 kozen 2,3 miljoen klanten voor de grote middenklasse van Renault. Ditmaal gaan de Fransen nog een stapje verder. De Laguna ontsnapt niet aan de groeitrend en daarom claimt het merk z'n herintrede in het luxesegment waarin de Vel Satis als opvolger van de Safrane flopte. Maar er komen ook meer bescheiden versies...

Voor elk wat wils dus. Het merk trekt weerom de kaart van het rijplezier. Dat is een stokpaardje van de Fransen. De Laguna werd wel groter, maar niet zwaarder. Dat heeft een positieve invloed op het weggedrag, de prestaties en het verbruik. Het onderstel met vooraan een ophanging van het type speudo-McPherson wordt door een fors dikkere stabilisatorstang in het gareel gehouden. Achteraan is er nog steeds een as met geprogrammeerde vervorming. De demping is er evenwel in handen van dubbelwandige gasgevulde schokdempers. Vooraan werden de veren 20% stijver en achteraan neemt de weerstand met de helft toe. De velgen hebben afhankelijk van de versie een diameter van 16, 17 of 18 duim (met 195/60 als kleinste- en 225/45 als grootste band). De besturing wordt verbeterd met een grotere overbrengingsverhouding (1 op 16) en een stijver stuurhuis, dat meer feedback geeft. De bekrachtiging geschiedt variabel via een elektronisch gestuurde elektrische pomp. Alleen de instap-benzinemotor doet het nog met een conventionele hydraulische bekrachtiging.

De benzinemotoren worden progressief gecommercialiseerd. Eerst komt de 140pk sterke tweeliter op de markt, later gevolgd door een 2.0 turbo met 170pk en de 110pk sterke 1,6l instapper. Renault belooft ook een V6 die samen met Nissan is ontwikkeld, maar geeft nog geen details. Het dieselgamma opent met een 110pk sterke 1,5l dCi. Daarmee vist Renault ook meteen in de milieuvriendelijke vijver, want z'n CO2-uitstoot blijft beperkt tot 136gram/km. Het verbruiksgemiddelde van de handgeschakelde 1,5 is vastgesteld op 5,1l/100km in de gemengde cyclus. Erboven vinden we de 2.0 dCi die beschikbaar is in de vermogensversies 130, 150 en 175pk. De verbruiksgemiddelden worden geholpen door een verbeterde stroomlijn. Winst die te danken is aan een nauwkeurig bestudeerd profiel aan de achterzijde en een zorgvuldige vormgeving van de buitenspiegels. Die zijn overigens weer groter, om te voldoen aan weer eens een nieuwe richtlijn. De wagenbodem wordt over de ganse lengte door een beschermplaat afgeschermd.

De vorige generatie Laguna gooide grote ogen toen hij door de EuroNCAP aan een crashtest werd onderworpen. De organisatie moest er zelfs z'n scoresysteem door herzien. Nu legt Renault de lat uiteraard nog een stuk hoger. Van de collectie van zes tot acht plofkussens werd vooral de werking verbeterd. Een nieuw dubbele en gefaseerde zij-airbag moet het meest heikele punt (aanrijdingen in de flank) grotendeels wegwerken. En hoewel de effectiviteit van de beschermingsmaatregelen maar tot 50km/u bewezen moet zijn, claimt Renault dat ze ook bij 70km/u nog voldoen. Op 12 oktober komt de Laguna in ons land op de markt, maar voor die tijd krijgt u van ons zeker nog de prijzen en een eerste test.