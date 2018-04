Zoals voorspeld: Citroen C-Cactus

Door: REDACTIE

We hadden voorspeld dat Citroën behalve de C-Airstream, die het publiek moet opwarmen voor de nieuwe C5, ook nog een C-Cactus zou voorstellen. Citroën wil ermee een nieuwe visie op de auto geven. Die moet goedkoop en ecologisch zijn.

Om de productiekost van een mogelijk seriemodel laag te houden, hanteert Citroën technieken die Renault eerder succesvol toepaste voor de Dacia Logan. Het ontwerp wordt gerationaliseerd. Daardoor bestaat de C-Cactus uit nauwelijks meer dan 200 stukken, wat twee keer minder is dan bij een traditionele berline van gelijke omvang. Citroën laat ook alle stukken die niet noodzakelijk zijn voor de werking van de auto of de veiligheid van de inzittenden gewoon weg. Zo werd het dashboard geschrapt en werden alle functies gegroepeerd op de centrale console en vaste stuurnaaf. Dat wil evenwel niet zeggen dat er geen ruimte is voor bepaalde comfortuitrusting. Een airco en een radio zijn aanwezig, maar de zijruiten kunnen dan weer alleen openschuiven en verdwijnen niet in het portier. In een op grote schaal geproduceerd model zou het gamma tot in het extreme vereenvoudigd worden om het productieprocédé te stroomlijnen. Dat bespaart kosten. Ook in het design werd naar slimme oplossingen gezocht. Zo bestaat het ganse voorelement slechts uit twee delen (een vaste motorkap met voorvleugels en een luik waarlangs de auto kan onderhouden worden). Bovendien is het stuk van de voorste bumper met de koplampen en de chevrons, hetzelfde als dat voor de onderzijde van de achterklep.

De C-Cactus moet met een lengte van 4,2 meter en een hoogte van 1,8 meter de ruimte van een gezinswagen bieden. De aandrijflijn voorziet in een HDi dieselmotor van 70pk die wordt gekoppeld aan een elektrische motor die voor een bijkomend vermogen van 30pk zorgt. Een elektrische modus schakelt desgewenst de brandstofmotor tijdens bepaalde trajecten helemaal uit. Deze diesel-hybridetechnologie zal Citroën vanaf 2010 commercialiseren op de C4, maar deze C-Cactus is met een totaalgewicht van 1.306kg nog eens 15% lichter geworden. Mede daardoor blijft z'n verbruik binnen de perken. De gemengde cyclus zou slechts 3,4l/100km vragen. Of, alternatief gemeten, 78gr/CO2/km over een gemengd parcours. Hoewel het stekelige model harder loopt, is de snelheid vrijwillig beperkt tot 150km/u.

Het uiterlijk van de C-Cactus wordt bepaald door z'n hoge daklijn en ronde lijnen. Het dak helt naar voor en de deuren zijn asymmetrisch. Deze laatste zijn bovendien uitgevoerd in ruw staal, dat enkel tegen corrosie is behandeld en geen recht heeft op verf en vernis. Dat is kostenbesparend en zorgt voor een modern uiterlijk. Michelin ontwikkelde speciale laagprofielbanden die om liefst 21-duims grote velgen passen. Ze hebben een lage rolweerstand en een beperkte breedte van 205mm. De koplampen en achterlichten zijn gelijksoortig van vorm. Achteraan is de plastic binnenzijde evenwel weggelaten. Daardoor kan de bestuurder er doorheen kijken. Volgens Citroën is dat nuttig bij bijv. inhaalmanoeuvres.