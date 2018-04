Audi pakt zwaar uit met RS6

Door: REDACTIE

Het Autosalon van Frankfurt staat helemaal in het teken van milieu en duurzame mobiliteit. Nagenoeg elk merk presenteert er wel een nieuwe milieuvriendelijke of zuinige versies. Dat betekent evenwel niet dat er niet meer kwistig met pk's gestrooid kan worden. Audi pakt zelfs zwaar uit met de nieuwe RS6.

De sportieve topversie van de A6 is gebaseerd op de S6. Die heeft een 5,2l grote atmosferische V10 aan boord. Door er nu ook nog twee turbo's op te vijzen gaat het vermogen van het blok van 435 naar liefst 580pk. De koppelkromme heft zich van 540 naar 650Nm. Met die waarden is de nieuwe RS6 de krachtigste productiewagen die het merk ooit gebouwd heeft.

De RS6 quattro laat al dat geweld los op een zestraps Tiptronic automaat. Hoewel de RS6 een stuk krachtiger is dan zowel de Mercedes E Klasse AMG als de M5, is hij nauwelijks sneller. De voorgestelde Avant weegt dan ook meer dan 2 ton. Toch denken we dat een acceleratietijd van 4,6 tellen weinig mensen op hun honger laat zitten. Bovendien beult de RS6 ongenadig door om na amper 14,9 tellen de kaap van 200km/u te overschrijden. Een elektronische begrenzer komt nog eens 50km/u verder de pret vergallen.

De RS6 steekt zichzelf in een agressief ogende outfit, waarvan vooral de breed uitgewreven wielkasten in het oog springen. Audi gebruikt de vrijgekomen ruimte om standaard 19-duims en optioneel zelfs 20-duims lichtmetalen velgen in te parkeren. Nieuw voor de RS6 is een hydraulische demping met drie instellingen; van comfortabel tot zeer sportief. Audi zegt er alles aan gedaan te hebben om de RS veilig te maken. Hij beschikt dan ook over geavanceerde rijhulpsystemen en een uit de kluiten gewassen remsysteem (en nog beter presterende ceramische remmen zijn optioneel). Maar speelvogels moet niet wanhopen, de hele elektronische mikmak is volledig uitschakelbaar.

Omdat de RS6 als een haas lateraal kan accelereren, zijn de diep uitgesneden kuipzetels in het interieur geen overbodige luxe. En vermits leder te glad is, zijn ze met alcantara bekleed. Extra's in het interieur zijn een sportstuurwiel met vlakke onderzijde en de schakellepels die erachter huizen. En de RS6 blijft ook een echte Avant, met 1660 liter laadcapaciteit. Er komt overigens ook weer een sedan, maar die is er pas midden volgend jaar.