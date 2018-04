Seat Tribu voorbode echte SUV

Door: REDACTIE

Seat pakt op het Autosalon van Frankfurt uit met de Tribu. Een SUV die gebaseerd is op het platform van de nieuwe VW Tiguan. Hij moet net als dat broertje een stoer alternatief bieden voor de conventionele middenklasse sedan. Als Seat z'n zin krijgt, staat de productieversie over twee jaar bij de dealers te blinken. Net als bij de huidige modellen zou de techniek weinig afwijken van die van de andere producten van de groep.

Seat krijgt wel een vrijgeleide voor het lijnenspel, en het is de Belg Luc Donckerwolcke die achter de pen zit. Hij legt in deze Tribu de eerste lijnen voor het nieuwe familiegezicht vast. Naast de gapende grille valt daarbij vooral op dat de lichtunits verbroederen met luchtdoorstroomopeningen in de bumper. De Tribu heeft ook recht op een volledig in glas uitgevoerde achterklep en beschikt over slechts drie portieren. Dat kenmerk verdwijnt zo goed als zeker naarmate het model tot het productiestadium rijpt, maar het geeft deze klokkenluider alvast een zeer gedrongen en sportief voorkomen.