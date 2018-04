Lek: Renault Laguna Coupe

Door: REDACTIE

Renault stelt op het Autosalon van Frankfurt niet alleen de productieversie van de derde generatie Laguna voor. Het merk pakt meteen uit met een concept voor een Coupé. Dat is de voorbode voor een productiemodel dat midden volgend jaar wordt voorgesteld. Renault zal met de dynamisch gelijnde tweedeurs op basis van de Laguna opboksen tegen de Peugeot 407 Coupé en een aantrekkelijk geprijsd alternatief bieden voor een schare Duitse concurrenten.

Officieel is er nog niets vrijgegeven over de Coupé, maar we kunnen u nu al zeggen dat de topversie een 3,5l grote zescilinder benzinemotor onder de kap krijgt. Dieselen zal in eerste instantie kunnen met een herontwikkelde 3.0 V6, terwijl het voor de hand ligt dat andere motoren (zoals de krachtigste tweeliterversies van zowel het benzine- als het dieselkamp) later aan het aanbod toegevoegd worden. De Laguna Coupé zal zich gewoon aan de voorwielen door het verkeer sleuren, maar kan toch voor vuurwerk zorgen. Renault zal het model immers met vierwielbesturing commercialiseren. Dat moet garant staan voor een onnavolgbaar weggedrag. Overigens zullen ook de topversies van de gewone Laguna met die technologie leverbaar worden.