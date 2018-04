Dit is de BMW X6!

Door: REDACTIE

De wereld was gewaarschuwd... BMW zou op het Autosalon van Frankfurt uitpakken met een X6. En hier is hij dan! De eerste Sports Activity Coupé. Alle nieuwe modellen creëren immers hun eigen niche tegenwoordig. De X6 heeft een riante bodemvrijheid, kreeg niettemin een uitgesproken dynamische lijn. Hij moet nog sportiever rijden dan de X5 waarop hij gebaseerd is. En daarvan claimt BMW al, niet onterecht, dat hij de meest dynamische uit z'n segment is. De X6 krijgt een stoere onderste wagenhelft met zware nadruk op de wielbogen, maar de daklijn van een coupé. BMW trapt evenwel niet in de val van het tweedeurskoetswerk. De X6 beschikt gewoon over vier portieren.

De X6 meet in de lengte 4,88m, is 1,97m breed en 1,70m hoog. Die koets wordt in het gareel gehouden door een nieuwe technologie die BMW Dynamic Performance Control doopte. Die houdt samen met de reeds gekende xDrive vierwielaandrijving de koets mooi in het gareel. Die stabiliteit wordt door BMW in het design benadrukt met horizontale lijnen. Vooral achteraan, waar ook de grote overhang (tegen een korte vooraan) en de vlak gepositioneerde achteruit hun duit in het zakje doen. Officieel is de X6 nog een concept, maar het lijkt weinig waarschijnlijk dat BMW nog op de ver gevorderde productieplannen terugkomt. Binnenkort te koop dus, maar niet voor een schijntje.