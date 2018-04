Dacia doet Logan Pickup

Door: REDACTIE

Bij de lancering van de Dacia MCV, een variant die enerzijds plaats biedt aan zeven inzittenden en anderzijds haast zo functioneel is als een bestelwagen, werd de komst van een Pickup al niet meer ontkend. En nu is het zover. De Pickup wordt gebouwd op hetzelfde onderstel als de MCV. Dat beschikt over een wielbasis die in vergelijking met de berline liefst 30cm is toegenomen. Daardoor beschikt het exemplaar over een open laadruimte met een lengte van liefst 1,8 meter. Wordt de bak tot de rand gevuld, dan past er zo'n 300 liter in. De laadcapaciteit bedraagt 800kg.

De Logan Pickup wordt leverbaar met dezelfde motoren als de MVC, te weten een 1.4, 1.6 en 1.6 16v benzine met vermogen van 75 tot 105pk en een 68pk sterke 1.5 dCi. Volgend jaar wordt het model leverbaar, maar niet in onze contreien. Dacia zal het model in eerste instantie alleen in Oost-Europa en Turkije afzetten. Daar is de vraag naar een functionele pickupvariant zeer groot.