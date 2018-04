Wiesmann GT met V10 van BMW M5

Door: REDACTIE

Nichemerken hebben het niet altijd even makkelijk om constructeurs ervan te overtuigen hun hoogtechnologische motoren ter beschikking te stellen. Het Duitse Wiesmann bouwde daarom niet alleen sportwagens, maar ook onder meer hardtops voor de grote merken. Op die manier won het bedrijf onder meer het vertrouwen van BMW en kreeg het de beschikking over de atmosferische V8 van het merk. En met 367pk en een sprinttijd van 4,6 tellen is de achtcilinder Wiesmann GT al geen sukkel.

Nu hebben de Duitsers de heren van BMW zo ver gekregen dat de 507pk sterke 5.0l V10 hen ook ter beschikking wordt gesteld. Die wordt in een vernieuwde sportwagen gestoken. Wiesmann heeft immers aanpassingen moeten doen om de rijeigenschappen van het model te verbeteren. En die zijn niet oppervlakkig. De GT MF-5 wordt lager, bijna 10cm breder en 8cm langer dan de gewone GT. De topsnelheid beloopt 310km/u en de sprint naar 100km/u neemt niet eens 4 tellen in beslag.