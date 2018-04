Grande Punto Abarth: de pretaties

Door: REDACTIE

Het is niet Fiat, maar Abarth dat een snelle versie van de Grande Punto op de markt brengt. Uiteraard gáát het om een Fiat, maar de Italianen kiezen er duidelijk voor om Abarth als merknaam te gebruiken. Dat is zelfs de Grande Punto Abarth aan te zien, want het logo op de neus is vervangen door de schorpioen die bij het Abarth-logo hoort.

Onder de kap zit een 155pk sterke 1.4 Turbomotor, maar dat wisten we al. Het blok is goed voor 155pk en levert in het beste geval 230Nm koppel. Tijdelijk, door een overboost-functie. Over langere tijd is het koppel tot 206Nm beperkt. Tot de komst van de "essesse"-opvoerkit, die ook achteraf gemonteerd zal kunnen worden, is het de snelste Grande Punto uit het gamma. Hij loop 208km/u en de voorwielen trekken de koets in 8,2 seconden voorbij de kaap van 100km/u.