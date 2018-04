Peugeot milieuvriendelijk met Blue Lion

Door: REDACTIE

Dezer dagen tel je als autoconstructeur niet meer mee als je niet over een milieuvriendelijk label beschikt. Het afgelopen jaar zijn we met milieuvriendelijke typebenamingen om de oren geslagen. Eco2, Bluemotion, Bluetec, Ecomotive, enz... ze zetten allemaal in de verf hoe milieuvriendelijk de autobouwers wel zijn. Peugeot had zich evenwel nog niet tot het clubje gevoegd en doet dat nu wel, met Blue Lion. Dat wordt vanaf heden op de meest milieuvriendelijke modellen van het merk gekleefd. En net als alle andere constructeurs, heeft Peugeot de voorwaarden voor z'n milieulabel helemaal zelf verzonnen. In dit geval gaat Peugeot vooral uit van een beperkte CO2-uitstoot. In regel 130gr CO2/km, maar voor modellen die op 30% biobrandstof of Superethanol E85 rijden, wordt dat hoger. Daarnaast dient ook de fabriek een ISO 14001 label te vragen en moeten de voertuigen op het eind van hun carrière grotendeels recycleerbaar zijn.