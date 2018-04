Door: REDACTIE

Suzuki komt op het aanstormende Autosalon van Tokyo met een heel eigenaardige concept car op de proppen. Het is de X-Head. Volgens de constructeur is het een mengeling van een SUV en een monstertruck. Welk platform de Japanners ervoor opgediept hebben is niet geweten, net als de motorisatie overigens. Suzuki weet wel dat je in de kofferbak met twee personen kan kamperen.