Nederlandse Ferrari is klaar!

Door: REDACTIE

Exclusieve bolides zijn weer helemaal in, en enige extravaganza wordt daarbij niet geschuwd. De Nederlanders weten dat al, want nicheconstructeur Spyker dankt daaraan z'n bestaansrecht (ook al verkeert het bedrijf in grote moeilijkheden). En ook koetswerken op maat zitten stevig in de lift. Dat weten niet alleen Pininfarina en Zagato, maar ook de Nederlandse ontwerper van den Brink. Die tekende eerder een schets van een hedendaagse Ferrari GTO. Die viel zo hard in de smaak dat het model ook effectief het levenslicht zal zien. De techniek wordt bij de Ferrari 599 GTB Fiorano geleend, maar verder dan dat gaat de samenwerking met de illustere Italiaanse autobouwer niet. Toch zijn de retrolijnen van de koets duidelijk als Ferrari herkenbaar. Het koetswerk wordt door Hietbrink verzorgd, een koetswerkbouwer die internationale faam geniet voor z'n restauratieprojecten. Officieel heet het model VandenBrink 599 GTO.

Om het verschil met de toch al niet belachelijke Ferrari te maken, wordt de hulp van de Duitse tuner Edo Competition ingeroepen. Die kittelt het 5,9 liter grote twaalfcilinderblok op van 620 naar 650pk. Wie meer wil uitgeven dan de € 650.000 die Vandenbrink hiervoor vraagt, kan ook versie krijgen met een tot 6,3l uitgeboord blok dat 750 paarden op stal heeft. Die maakt u ongeveer € 850.000 armer (of toch minder rijk). VandenBrink gaat amper vijf klanten gelukkig maken met deze creatie. Reeds drie stuks zouden besproken zijn.