Nieuwe Citroen C5: met sprongen vooruit

Door: REDACTIE

D

e huidige generatie van de Citroen C5 was niet bepaald een brokkenmaker als het op emotionaliteit aankwam. Het is een ruime wagen tegen een erg scherpe prijs, maar daarmee is het verhaal al afgelopen. Volgens JD Power zou hij ook nog betrouwbaar zijn, wat mooi meegenomen is voor de eigenaars, maar opvallen zullen ze met hun ‘double chevron' zeker niet doen. De nieuwkomer, die begin 2008 in de showrooms verschijnt, meet zich een heel ander imago aan. Gelukkig is dat niet alleen de natte droom van de marketingmensen, maar slaagt de nieuwe C5 er ook echt in een hogere status uit te stralen. Het eerste oogcontact liet ons geïnteresseerd rechtveren na een reeks ‘peptalk'-toespraken van het Citroën-management. De C5 trekt ten strijde in het M2 segment, in Europa goed voor 2 miljoen wagens per jaar, terwijl daarbuiten nog eens 2 miljoen stuks een koper vinden. Sinds de jaren negentig staat dit segment onder druk vanwege de snel toegenomen populariteit van de monovolumewagens en recenter de SUV's. Klassieke 4-deurs berlines moeten het meeste terrein prijs geven, maar de breaks maken dat verlies weer goed. Vandaag is de verdeling berline/break zowat 50/50, met uitgesproken verschillen per land. Citroën weet dat de typische familiesedan op termijn zal uitsterven, maar gelooft nog steeds in een moderne interpretatie, uiteraard geflankeerd door een hedendaagse break. Beide koetwerken verschenen op de afspraak voor een eerste, zij het statische, kennismaking.Volgens algemeen directeur Gilles Michel kadert de voorstelling van de nieuwe C5 in een groter geheel, waarbij Citroën zich wil profileren met een duidelijk DNA en vooral een duidelijk onderscheid wil maken met de anderen. De C5 moet emotioneel aanspreken zoals destijds de DS, de 2CV, de Mehari... Citroën is het merk dat de voorbije 4 jaar zijn imagoappreciatie het snelst zag stijgen bij het Europese publiek. Jean-Pierre Ploué, directeur voor het design, stelt dat de nieuwe C5 moet verrassen en aangrijpen. Zijn design moet de grootste verleider worden om klanten van andere merken de overstap te laten maken. Wat de marketing- en designafdelingen ook mogen beweren, het enige wat telt is de proef op de som en we moeten toegeven best onder de indruk te zijn van wat we te zien - en te voelen! - kregen. De nieuwe C5 oogt solide, ernstig en modern tegelijk. Zijn frontpartij maakt een slanke/elegante indruk en is tevens dominant, dankzij het uitvergrote merklogo dat uitvloeit in verchroomde horizontale lijnen over de volle breedte van het voertuig. De nieuwe C5 is slechts 4 cm langer dan de voorganger (4780 mm lang), maar wel 3 cm lager (1450 mm) wat hem groter laat lijken en veel steviger op de weg zet. De achterpartij en zeker de achterlichtblokken roepen het beeld van de BMW 3-Reeks en sommige Audi's voor de geest. De C5 beschikt over een echt 3-volume koetswerk, dus met een afgescheiden koffer, waarvan de kofferklep breed is uitgevallen en voldoende ver openzwaait om een gemakkelijke belading mogelijk te maken. De break oogt eveneens heel geslaagd, met de dakrails in mat-chroom en de coupé-daklijn. Een bijna rechthoekige achterklep maakt het laden van kantige voorwerpen een stuk gemakkelijker.

Op motorisch vlak laat Citroën keuze uit 3 benzine- en liefst 4 dieselmotoren. Alle diesels worden standaard met partikelfilter geleverd. Bij de benzinekrachtbronnen vormt de 1.8i 16V met 127 pk de instapper. Daarna volgen een 2.0i 16V met 143 pk en de 215 pk 3.0iV6 als bekroning. Bij de diesels zorgt de 1.6 HDI met 110 pk voor een aantrekkelijk basisaanbod naar de fleetmarkt. Vervolgens is er de 2.0 HDI met 138 pk als te verwachten ‘standaard', maar wie meer wil kan beroep doen op de 173 pk krachtige 2.2 HDI of zelfs de 2.7 V6 HDI, goed voor 208 pk. Bij de transmissies ontdekken we een allegaartje van manueel geschakelde exemplaren met 5 en 6 verhoudingen, alsook 6-traps automaten. Standaard worden alle modellen geleverd met ESP. Er zijn niet minder dan 7 airbags (incl. knie-airbag) en optioneel kunnen er nog 2 laterale airbags voor de passagiers op de achterste zitplaatsen aan toegevoegd worden, weliswaar afhankelijk van het gekozen afwerkingsniveau. Eveneens als optie staan meedraaiende bi-xenon koplampen vermeld. De standaard halogeenkoplampen worden aangevuld met een ‘statische bochtverlichting' (AFS = Adaptive Front Lighting System).

Met een wielbasis van 2820 mm is het interieur royaal uitgevallen. Zowel voorin als achterin zit men uitstekend, zij het dat de hoofdruimte achterin net iets te krap uitvalt. Citroën laat keuze uit twee types zetels - ‘Harmonie' met vloeiende lijnen voor maximaal comfort en ‘Caractère' voor een optimale ondersteuning bij een meer sportieve rijstijl. Na onze eerste ‘proefzitting' wist vooral de ‘Caractère' met lederafwerking uitermate te bekoren. De sportzetels bieden een perfecte zijdelingse ondersteuning en hebben een correcte lengte van de zitting. Bovendien zijn er de nodige regelingen, waaronder een afzonderlijke instelling voor het bovenste deel van de rugleuning. De minder geprononceerde standaardzetels zijn tevens leverbaar in een aangename leder/stof bekleding. Net als bij de C4 heeft het stuur van de C5 een vaste naaf, wat nog altijd wat komisch oogt, maar zeker bijdraagt tot het karakter van deze wagen. Citroën stelt zijn klanten een rijke keuzewaaier voor aan mogelijkheden om een persoonlijke C5 samen te stellen. Zo is er de keuze uit een klassieke stalen vering of de bekende, Citroën-typische hydropneumatische vering - hier in de ‘Hydroactive 3 Plus' versie. De stalen vering moet helpen om de basisprijs uiterst scherp te houden, maar eveneens om sommige klanten over de streep te trekken, die de Hydractive-ophanging te soepel vinden. Bij de ‘Hydroactive 3 Plus' kan de besturder met een schakelaar kiezen voor een strakkere, sportieve ophanging. Alle facetten van het akoestische comfort kregen ook bijzondere aandacht.



Citroën mikt met de C5 op de gevestigde waarden in deze categorie, zoals de VW Passat en Ford Mondeo, uiteraard ook de nieuwe Renault Laguna, maar neemt ook de gloednieuwe Audi A4 in het vizier. Zakenwagens en de fleetmarkt in het algemeen - goed voor 60% in dit segment - bieden Citroën het gedroomde potentieel voor de uitgesproken groeiambities. Wij wachten met spanning het moment af dat we de contactsleutel mogen omdraaien, maar hebben er nu al een zeer goed oog in: als de prijzen niet plots de hoogte ingaan, gaat de C5 van zich laten spreken!