Massif is terreinbeul van Iveco

e wisten u eerder al te melden dat Iveco na de overname van het Spaanse Santana op een nieuw model zat te broeden. De voorbode daarvan debuteert volgende week op het bedrijfswagensalon van Amsterdam.

Santana bouwde op Spaanse bodem vooral de inmiddels twee generaties oude Suzuki Vitara en een kloon van de oer-Land Rover Defender onder eigen merknaam. Nu Iveco er de touwtjes in handen heeft waait er een frisse wind door het bedrijf. Die resulteert in de Massif. Dat is niets meer of niets minder dan een geëvolueerde versie van de Defender-kloon. Iveco legt zwaar de nadruk op z'n nieuwe uiterlijk, dat meer dan voorheen een kloof slaat met voornoemde Brit. De hoekige vormen bleven uiteraard behouden, maar vooral op de neus en ook binnenin zijn moderne invloeden merkbaar. Toch blijft dit een Spartaanse terreinbeul, die niet op comfort maar op functie gericht is. Santana gebruikte bijvoorbeeld nog steeds bladveren voor zowel de voor- als de achteras, terwijl Land Rover al lang op spiraalveren was omgeschakeld. Naar alle waarschijnlijkheid is de architectuur van de ophanging ongewijzigd. Het systeem met starre assen, maar ook met een vijfbak met reductieverhouding en vergrendelbaar middendifferentieel, blijft.

Iveco's voornaamste bijdrage is niettemin de introductie een nieuwe dieseleenheid. Dat is de 3-liter viercilinder uit de Iveco Daily. Goed voor een vermogen van 146pk en -belangrijker- een zeer respectabele trekkracht van 350Nm. Handig bij het modderploeteren...