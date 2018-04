Ferrari FXX-programma gaat nog 2 jaar door

Door: BV

In juni 2005 lanceerde Ferrari het FXX programma, waarbij bepaald niet ongefortuneerde klanten zich een Ferrari FXX konden aanschaffen. In wezen gaat het om een ontwikkelingsmodel dat bedoeld is om de ingenieurs informatie te verschaffen. Ferrari organiseert er sessies mee want het model is niet gehomologeerd voor de openbare weg en valt ook binnen geen enkel race-evenement. De afgelopen 2 jaar konden 20 klanten van 14 evenementen proeven en dat smaakt blijkbaar naar meer. Ferrari heeft besloten het FXX-programma ook in 2008 en 2009 voort te zetten. Dat gebeurt niet zonder ook de wagens even onder de loep te nemen.

De FXX's 6262cc V12 motor klimt dankzij verschillende upgrades nu 1000 toeren hoger en levert een vermogen van 850pk bij 9.500t/min. De versnellingsbak schakelt voortaan in 60 milliseconden tussen versnellingen (20 ms beter dan voorheen) en de versnellingsbakverhoudingen zijn aangepast om de hogere omwentelingsnelheid van de motor ten volle te benutten. De wagens krijgen ook een nieuw tractiecontrolesysteem, ditmaal met niet minder dan 9 verschillende instellingen. De aangepaste FXX ziet er ook anders uit, dankzij een nieuwe aerodynamische kit.

Het FXX programma zal de komende twee jaar uit telkens 6 evenementen bestaan (2 in Europa, 2 in de VS en 2 in Azië). Ferrari stuurt 15 personeelsleden en ingenieurs naar elk evenement. Ter ondersteuning en -vooral- om de verzamelde gegevens te analyseren en te gebruiken bij de ontwikkeling van toekomstige modellen. En dan de kers op de slagroomtaart. Er is een nieuwe naam onder de klanten in het FXX-programma; voortaan stuurt ook Michaël Schumacher een testexemplaar over het circuit.