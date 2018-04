Hummer H3 Pickup komt eind 2008

Door: REDACTIE

M investeert niet minder dan 73 miljoen USD in de uitbreiding van een Amerikaanse vestiging. Dit in schril contrast met de afvloeiingen en besparingen die talrijke productiesites van de gigant, zowel op Amerikaanse als op Europese bodem, te beurt vielen. De investering is nodig om een nieuwe Hummer op de markt te brengen. Dat merk moet immers z'n klantenbasis uitbreiden en breidt daarom het gamma uit. Het gaat om een Pickup-variant van de gekende H3. Eind 2008 zou die bij de Amerikaanse dealers moeten staan. GM heeft overigens wel z'n tijd genomen, want het presenteerde vier jaar geleden reeds een studiemodel in die richting. Begin 2009 wordt de H3 met laadbak, waarvan u hier het H3T-prototype ziet, op Europese bodem verwacht.