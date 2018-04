Nog een Maybach: 62 Landaulet

Door: BV

Maybach schittert door de afwezigheid van een toekomstvisie. Het luxemerk van Mercedes lijkt in een doodlopende straat te zitten, want samen met de verkoopscijfers blijven ook de gamma-uitbreiding en geruchten over een opvolger uit. De laatste tijd is Maybach wel actief op zoek naar manieren om met hetzelfde model meerdere segmenten te dekken. Zo werden van de 5,7m lange 57 en de 6,2m lange 62 eerder al sportiever uitgemonsterde versies gepresenteerd. Nu stelt Maybach op het Autosalon van Dubai de 62 Landaulet voor.

Landaulet is een in onbruik geraakt koetswerktype uit de glorietijd van de onafhankelijke koetswerkbouwers. Tijdens de eerste decennia van vorige eeuw werd die term gebruikt voor wagens waarbij de voorste inzittenden (veelal de chauffeur) een hard dak boven hun hoofd hadden en de passagiers ook dakloos van hun rit konden genieten. En dat is bij deze Maybach net zo; boven de achterste inzittenden vinden we een soft top die in 16 seconden open of dicht gaat. Deze versie heeft de tot 612pk opgewerkte V12 uit de ‘S' onder de kap. Om zo veel mogelijk op te vallen zorgde Maybach voor het grootste contrast tussen het gesloten en open deel van de limousine. De bestuurder en bijrijder doen hun ding in een uitsluitend in zwart afgewerkte cabine, terwijl het passagierscompartiment overvloedig met witte materialen (hoofdzakelijk leder, maar ook de tapijten zijn wit) werd bekleed. Maybach presenteert het exemplaar als studiemodel, maar het merk neemt ook gewoon orders aan. De richtprijs is zo'n € 900.000.