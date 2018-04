Kleine diesel voor Suzuki SX4

Door: BV

uzuki breidt het dieselaanbod van de SX4 uit. Momenteel is de kleine cross-over enkel leverbaar met een 1.9 liter grote dieselcentrale die bij Fiat betrokken wordt. Die is goed voor 120pk. Nu voegt het merk een tweede dieseloptie aan het aanbod toe. Het gaat om een 90pk en 215Nm sterke 1.6l. Die haalt het merk bij Peugeot/Citroën. Het blok wordt steeds aan een handgeschakelde vijfbak gekoppeld. De nieuwste toevoeging aan het gamma sprint naar 100km/u in 12,6 tellen. De topsnelheid bedraagt 174km/u.