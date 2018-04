Eco-onzin: Escalade Hybrid

Door: REDACTIE

Op het afgelopen Autosalon van Frankfurt stelde Cadillac de hybride-versie van de Escalade voor. Nu bevestigt de constructeur de komst van het model. General Motors claimt alvast dat het verbruik van de 6,2 liter grote V8 met 40% teruggeschroefd kan worden, al wordt het daarmee nog verre van een zuinigheidswonder. De krachtcentrale van de grootste SUV ter wereld krijgt twee generatoren en elektromotoren direct in de aandrijflijn ingewerkt.

Het "two-mode" hybridesysteem, dat in feite een elektrisch variabele transmissie is, kent twee standen, één voor de stad en één voor de snelweg. In de eerste stand, bij lage snelheid en geringe belading, zijn er drie mogelijkheden voor de aandrijving: alleen elektrisch, alleen benzine en een combinatie van die twee. In de tweede stand, die vooral wordt gebruikt voor hogere snelheden, wordt de benzinemotor via een elektronisch regelsysteem ondersteund door de elektromotoren. Daarnaast zijn er nog een aantal brandstofbesparende maatregelen genomen. Zo is het brandstofmanagement intelligenter, is er eindelijk variabele kleptiming en werd de compressie aangepast.

General Motors wil tegen eind volgend jaar liefst 8 hybrides aanbieden. En de Escalade is niet het enige zwaargewicht dat elektromotoren ingebouwd krijgt. Ook de Chevrolet Tahoe moet eraan geloven.