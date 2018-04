Bitter komt terug met de Vero

Door: BV

Na 20 jaar afwezigheid komt de Duitse autobouwer Erich Bitter terug met een luxe-limousine, de Vero (waarheid). Ditmaal is die niet afgeleid van een Opel-model. Maar de specialist bleef toch bij de familie want hij kocht heel wat bij het Australische Holden en Corvette (V8 zesliter motor, de automaat en de achterwielaandrijving). Bitter wil jaarlijks honderd exemplaren bouwen en biedt die aan tegen de prijs van 102.000 euro.

Voor het ontwerp zorgde de voormalige GM-designer Gallion die ooit reeds voor de Bitter CD en SC zorgde. De 5m20 lange limo heeft een eigen Bitter design met specifiek front en achterkant. De motorkap is van koolstofvezel. De wielbasis is drie meter lang wat resulteert in een royaal interieur dat als ware het op maat van sjeiks is geschreven. Binnenin niets dan luxe (zowat twee m² leder en Alcantara), Voor het onderstel koos Bitter voor een door H&R ontwikkelde vering en 20 duimswielen. De V8 ontwikkelt 367 pk bij 5700 omw/min en een koppel van 530 Nm bij 4400 omw/min. Dat is ruim voldoende om de nagenoeg twee ton wegende Vero tot een begrensde 250 km/uur te voeren en de 100 km/uur te bereiken na zes seconden. Het gemiddeld verbruik wordt geraamd op zowat 13 l/100 km. Leuk is wel dat er geen enkele optie wordt aangeboden. Zo volledig is de Vero uitgerust. Zo zijn er voor de jeugd alvast complete DVD en infotainment-systemen.