Opel Frist Zafira op

Door: BV

Opel acht de tijd rijp voor een opfrisbeurt van de Zafira. Het model krijgt nieuwe designaccenten en wordt daarenboven op drie nieuwe motoren getrakteerd.

De Zafira krijgt nieuwe stijlelementen aan de voor- en achterzijde. Het gaat om een nieuwe grille, motorkap en bumperschild vooraan. Voortaan zijn ook de koplampbehuizingen in chroom afgewerkt. Achteraan wordt hetzelfde patroon gehanteerd, maar daar merken we behalve aangepaste lichtblokken (met helder afdekglas) ook een nieuwe chroombies op. Aan de binnenzijde doet ook meer van het blinkende materiaal z'n intrede. Chroomringen vinden we terug rond airco- en radiobediening, op de deuren en in het instrumentarium.

Onder de kap vinden we een nieuwe, lichtere 1.6 benzine-eenheid. Die levert 115pk en vervangt het viercilinderblok met gelijke inhoud en 105pk. Het verbruiksgemiddelde van de krachtcentrale loopt in vergelijking met z'n voorganger met 4,3% terug tot exact 7,0l over 100km in de gemengde cyclus. De topsnelheid stijgt met 9km/u en de sprinttijd werd vastgesteld op 13,4 tellen. De scheidingsprocedure met Fiat is stilaan afgewikkeld. Daardoor verdwijnen de 1.9l dieselmotoren van de Italiaanse groep uit het Zafira-aanbod. De constructeur lepelt er weer z'n 1.7l CDTi in, zij het in een herwerkte versie. De eerste is 110pk sterk (ter vervanging van de 1.9 met 100pk), de tweede levert 125pk (tegen 120pk voor de 1.9). Het koppel van de nieuwe motoren ligt respectievelijk 20 en 40Nm hoger. Beide dieselversies hebben een identiek gebruiksgemiddelde van 5,7l/100km.