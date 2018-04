Cadillac BLS: break en nieuwe motor

Door: BV

Cadillac's aanbod in de BLS, de op Europese leest geschoeide instapper van het merk, wordt voor modeljaar 2008 uitgebreid. De stationwagonversie met een laadvermogen van 419 tot 1.285l, die we reeds eerder voorstelden, wordt op de markt losgelaten. Daarnaast zijn er nieuwe motoren.

Cadillac zal van de BLS een Flexpower-versie aanbieden. Die benzinemotor lust E85 bio-ethanol en levert 200pk. In de tank past de milieuvriendelijke brandstof, E85 of een mengeling van beide, ongeacht de verdeling. De 150pk en 300Nm sterke dieselmotor krijgt het gezelschap van een variant die het dankzij een nieuwe tweetraps-turbo tot 180pk en 400Nm schopt. De BLS is met die centrale 220km/u snel en doet de sprint in 8,7 tellen. De krachtbron is leverbaar vanaf december van dit jaar.

En er zit nog meer nieuws in het verschiet. De 2,8l V6 turbocentrale, gekend van de Saab 9-3 en de Opel Vectra die dezelfde technische structuur delen, zal vanaf de lente van volgend jaar leverbaar zijn met vierwielaandrijving. De BLS is leverbaar vanaf € 28.080 en kost in een dieseluitvoering ten minste € 400 extra. Voor de BLS Wagon geldt een toeslag van € 1.400.