Mitsubishi komt met EVO Light

Door: REDACTIE

Mitsubishi nodigde ons uit voor een eerste kennismaking met de nieuwe Lancer, die z'n ding zal doen tussen het huidige C- en D-segment. We concentreerden ons daarbij vooral op de voor onze markt interessante 2.0 diesel met 140pk. Eind deze week vindt u onze eerste bevindingen in de testrubriek. Maar er viel nog meer nieuws te rapen. Zo heeft Mitsubishi eindelijk het vermogen van de Europese Lancer Evolution (inmiddels al de tiende uitgave) bekend gemaakt. Die zal uit z'n tweeliter turbomotor 295pk persen. Daarmee blijft achter bij aartsrivaal Subaru Impreza WRX STi, die net boven de magische grens van 300 paarden aftikt, maar weliswaar gebruik maakt van een 2.5l boxermotor. Mitsubishi repliceert door te zeggen dat vermogen niet alles is, waarmee het wijst op alweer een meer geavanceerde versie van z'n actieve vierwielaandrijving.

Concurrent Subaru maakte op het Autosalon van Frankfurt bekend dat de gewone WRX-uitvoering, tot op heden goed voor 230pk en met een veel toegankelijker prijskaartje dan de door Subaru Technica International onder handen genomen WRX STi, niet meer naar Europa komt. Een beperkte reeks in afwachting van de marktintroductie van de STi uitgezonderd. Subaru moet die maatregel nemen om de CO2-uitstoot van z'n modellenpalet binnen de norm te houden. Mitsubishi lijkt dat probleem niet te hebben. Het kondigt immers voor de allereerste keer een EVO ‘light' aan. Die wordt vanzelfsprekend nog steeds op de vier wielen aangedreven, maar de tweeliter krachtcentrale levert een meer bescheiden vermogen van 240pk. Het uiterlijk houdt het midden tussen de huis-tuin-en-keuken-lancer en de EVO X, beide versies die hier zijn afgebeeld. Officiële beelden van de EVO light, die Lancer Ralliart zal heten, zijn er nog niet. We kunnen u wel vertellen dat z'n meest opvallende stijlkenmerk een verchroomde sierrand om de bumperoverschrijdende grille is.

Meer details en prestaties worden onthuld wanneer Mitsubishi het nieuws officieel maakt. De exacte timing daarvoor is ons niet bekend.