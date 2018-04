Nieuwe kleine Alfa heet Furiosa

Door: BV

Bij Alfa Romeo wordt hard gewerkt aan een baby-Alfa. Een compacte telg die we naar verluidt net onder de 147 in het gamma mogen verwachten en die vooral hip en trendy moet zijn. Het merk volgt ermee in de voetsporen van Mini en onder meer de Volvo C30 en (tegen die tijd) Audi A1. Om het model meer persoonlijk te geven, willen de Italianen geen nummer op de koffer kleven, maar het een echte naam geven. In de wandelgangen wordt het model al enige tijd Junior genoemd, wat tegelijk een verwijzing is naar het verleden van de autobouwer. Dat is echter een werknaam die niet op de koffer van het model zal prijken.

Om met een goede naam op de proppen te komen, hield Alfa een wedstrijd voor suggesties. Daaruit kwamen twaalf voorstellen. Dat waren Agea, Enos, Everso, Fira, Furiosa, Milo, Mod, Nevo, Solea, Sparvo, Velvetta en Ventura. Op een speciale website werd intussen gepeild naar de voorkeur van inwoners van Italië, Frankrijk, Duitsland, Engeland en Japan. De meerderheid van de stemmen ging naar Furiosa.