Klassieker: Lambo vs Jet

Door: BV

Echt origineel kan je het niet meer noemen, maar spectaculair blijft het wel; een potje supercar-racen tegen een jet. Bij voorkeur een gevechtsvliegtuig. Lamborghini heeft het net nog eens gedaan met z'n nieuwste creatie. De spectaculaire Reventón heeft het opgenomen tegen een supersonische Tornado A200 van de Italiaanse lichtmacht.

De race vond plaats op een 3km lange piste. Bij de start nam de Lamborghini de leiding. Op de grond gaf de sportwagen z'n leidersplaats niet meer vrij. Pas bij 340km/u, na het opstijgen, passeerde de Jet de Italiaanse volbloed.

De Reventon is één van de sterren van het Autosalon van Frankfurt in september van dit jaar. Het model kreeg de naam van de stier die de beroemde stierenverchter Felix Guzman doodde. Het model staat op het platform van de Murcièlago, maar kreeg een unieke en bijzonder agressieve styling die onder meer op die van stealth-vliegtuigen gebaseerd is. Z'n V12 is ook nog 10pk krachtiger dan die van Murcièlago. Hij is bijgevolg goed voor 650pk. De sprint neemt slechts 3,4 tellen in beslag en het model haalt 340km/u.

Van de auto worden niet meer dan 20 stuks gebouwd. Die zijn overigens al allemaal verkocht. De gelukkige eigenaren krijgen hun nieuwe speelgoed volgend jaar geleverd, na het overmaken van de aankoopsom. Die bedraagt 1 miljoen euro. Exclusief belastingen uiteraard.