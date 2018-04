Mag het wat meer zijn? Koenigsegg met 1018pk

Door: BV

Koenigsegg heeft een nieuwe CCXR in elkaar gevezen. Het eerste, unieke, exemplaar werd door de sympathieke heren van het BBC-programma Top Gear tot schroot gereden. Maar niet getreurd; de Koenigsegg CCXR is er nu weer, samen met officiële foto's en extra gegevens.

De Zweedse supersportwagen wordt aangedreven door een 4.8l V8. Om het maximum uit die cilinderinhoud te puren worden er twee turbo's (één per cilinderbank) opgevezen. Bovendien lust de achtpitter alleen bio-ethanol. Dat is mdat die brandstof een hoger octaangetal heeft en -bijgevolg- meer vermogen opwekt. Het resultaat is niet min; bij 7.200t/min braakt het blok liefst 1018pk uit.

De Zweden spreken over een acceleratietijd naar 100km/u van exact drie tellen. Nog spectaculairder is de topsnelheid. Die is vastgesteld op 397km/u. Een minder leuk cijfer is het volgende: de aankoopprijs bedraagt zo maar eventjes € 1,575 miljoen.