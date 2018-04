Nog 2 liefhebbers voor Jag en LR

Door: BV

Ford verkoopt twee merken uit z'n (geflopte) luxedivisie. Hoewel de groep eerder had aangekondigd ook voor Volvo op zoek te gaan naar een koper, staan momenteel alleen nog Land Rover en Jaguar in de etalage. De twee merken worden samen verkocht en op dit ogenblik zijn er nog twee serieuze kandidaten. Het gaat om het Indische Tata en One Equity Partners. Autobouwer Tata laat zich bijstaan door Fiat terwijl One Equity onder leiding staat van J. Nasser die eerder nog bij Ford in de directieraad zetelde. Tata heeft alvast de steun van de vakbonden omdat het Indische voorstel het ‘minst slechte' is.

Mahindra, een andere Indisch automerk, haakte eerder al af. Naar verluidt omdat Ford niet van plan is in de toekomst onderdelen voor beide luxemerken te blijven leveren.