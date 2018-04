Veto tegen Alfa Furiosa

Door: BV

Zowat de helft van internettend Europa (maar dus niemand in België en Nederland), had zich mogen uitspreken over de naam van de nieuwe kleine Alfa. Die wordt steevast Junior genoemd, een verwijzing naar het verleden van de constructeur, maar zal met een andere naam in de verkoop gaan. Alfa Romeo liet op een website stemmen voor een selectie van 12 mogelijke namen uit ongetwijfeld honderden inzendingen. Het ging om Ventura, Sparvo, Mod, Fira, Nevo, Enos, Agea, Solea, Velvetta, Everso, Milo en Furiosa.

De meerderheid van de liefhebbers sprak z'n voorkeur voor Furiosa uit, dus de kogel leek door de kerk. Toch niet dus. De Alfa-directie sprak z'n veto uit tegen die benaming. Die zou vooral in Spaanstalige regio's kwaad bloed zetten. Furiosa is er immers spreektaal voor een woedende of ook nog lesbische vrouw. Of Alfa dan voor één van de andere benamingen kiest, weten we pas in Genève. Daar wordt het doek van de kleine Alfa gelicht. Volgens bronnen zou de Italiaanse directie gewoon z'n eigen ding doen en kiezen voor een naam die met een R begint. Zekerheid daarover is er evenwel niet.