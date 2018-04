Bertone in zwaar weer

Door: BV

De productie-afdeling van Bertone heeft bij de Italiaanse rechtbank bescherming tegen z'n schuldeisers gevraagd. De productievestiging van Bertone heeft een capaciteit van 70.000 wagens op jaarbasis, maar ligt al meer dan een jaar stil wegens een gebrek aan orders. Vorig jaar verlieten nog 2000 Mini met John Cooper Works-specificaties de productiehallen in Grugliasco, maar daarna draaide de fabriek niet meer. Voor de 1300 werknemers die sindsdien van technische werkloosheid genieten (een regeling die eind december sowieso afloopt) ziet het er niet goed uit. De afdeling moet jaarlijks immers 30.000 wagens produceren om uit de kosten te geraken. Er worden momenteel wel gesprekken gevoerd met diverse kandidaten, onder meer voor de assemblage van Chinese SUV's, maar dat order bedraagt hooguit 12.000 stuks. De ontwerpafdeling van Bertone blijft van onrust gespaard omdat het aparte juridische entiteiten zijn.

Bertone is overigens niet de enige onafhankelijke koetswerkbouwer met problemen. De Europese auto-industrie heeft productie-capaciteit te over. Meer en meer autoconstructeurs bouwen daardoor ook hun nichemodellen zelf. In Frankrijk zorgde dat al voor een decimering van het personeelsbestand bij Matra (dat eerst de Renault Espace en later de eigenzinnige Avantime produceerde) en in Italië kondigde Pininfarina ook al een herstructurering aan nadat het enkele contracten misliep.