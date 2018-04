Mitsubishi toont sport-diesel

Door: BV

Mitsubishi stelt begin januari op het Autosalon van Detroit een studiemodel voor een compacte sportwagen voor. In z'n vormgeving schuilen nogal wat kenmerken van de eerste generatie Eclipse, die slechts via alternatieve weg naar Europa sijpelde.

De Concept-RA is gebouwd rond onderdelen van het ‘global platform' van de constructeur. Om het gewicht laag te houden zijn die aangevuld met een dragende structuur in aluminium. Op dat spaceframe past een koetswerk dat grotendeels uit stootvaste kunststof is vervaardigd. Ook dat zorgt voor een gewichtsreductie.

Het lijkt erop dat na onder meer Mercedes en VW, nu ook Mitsubishi de Amerikanen aan de diesel wil. Het is immers een gewaagde zet om een viercilinder dieselcentrale in de neus van het model te lepelen, ook al gaat het slechts om een concept. Mitsubishi werkt hard aan een 1.8l common-rail dieseleenheid om de verouderde 2.0 met pompinjectoren van VW-origine te vervangen. Die debuteert in 2009 in de nieuwe Lancer. Onder de motorkap van de Concept-RA schuilt echter een afgeleide van die centrale. Die heeft een slagvolume van 2,2 liter en levert iets meer dan 200pk.

Dat het vermogen probleemloos z'n weg naar het asfalt zal vinden, staat boven verdenking. De Japanners lenen immers wat technologie bij de nieuwe Lancer EVO X. Onder meer de variabele demping en de zeer geavanceerde vierwielaandrijving. Om de pk's zonder onderbreking naar het asfalt te leiden, koos Mitsubishi een transmissie met dubbele koppeling (van het DSG-type dus). Over de ontwikkeling van een productieversie zwijgt het merk nog in alle talen, maar gezien de gebruikte (productierijpe) technologie ligt dat voor de hand.