Alfa 147 Ducati Corse

Door: BV

Door tussen de voorwielen van de 147 (en ook de GT, maar daarover gaat het nu even niet) een Torsen sperdifferentieel te monteren, kan die met name in de bochten meer vermogen overbrengen. Dat betekent dat de voortrein voor één keer niet hevig stampend naar het asfalt grabbelt wanneer de noeste dieselpaarden door het rubber gieren. Sterker nog, de Q2 -want zo heet de Alfa mét differentieel- kan best nog wat meer vermogen aan. De Italianen hebben op de bodem van de reeds alom gekende 1.9 JTD gekeken en er nog wat extra paarden gevonden. De dieselcentrale levert nu liefst 170pk. Goed voor een sprinttijd van 8 tellen en een top van 215km/u.

Nu alleen nog een excuus vinden om de opgewerkte zelfontbrander met de nodige tamtam te lanceren. Gelukkig won Ducati met piloot Casey Stoner de MotoGP-titel. Fiat-Alfa is al langer beste vrienden met het Italiaanse tweewielermerk (getuige de Fiat Panda Monster) en ditmaal levert dat de 147 Ducati Corse op. Zo'n titel moet immers gevierd worden. En het blijft niet bij een uitbreiding van de paardenstal. Het model wordt beschikbaar in 3 specifieke koetswerktinten en wordt telkens opgedirkt met dynamisch ogende bumperschilden, een specifieke striping en 18-duimers met een rode sierrand.

Het interieur moest uiteraard ook wat opgeleukt worden. Er wordt gebruik gemaakt van rode stiksels, de pedaalset krijgt een stevige lik aluminium en de uitrustingslijst wordt met onder meer een volautomatische airco en een hoogwaardige BOSE-geluidsinstallatie aangedikt. De dikke 147-diesel debuteert in ons land op het Brusselse autosalon. Wat het speeltje kosten moet, kon de importeur ons nog niet zeggen.