Nieuwe Opel-middenklasser heet Insignia

Door: BV

Opel gaat de opvolger van de huidige Vectra herdopen. Het nieuwe model, dat in juli z'n opwachting maakt op de Londen Motor Show, krijgt de naam Insignia op de kofferklep. Het is de tweede maal dat de Duitsers hun middenklasse-aanbod van een ander naamplaatje voorzien. Het merk zette in 1970 z'n eerste stapjes in het segment met de Ascona. Die naam zong het drie generaties uit en was goed voor 4.4 miljoen stuks. De Vectra volgde in 1988 en daarvan werden tot heden haast 5.5 miljoen exemplaren aan de man gebracht.

Opel wil zwaar uitpakken met de Insignia, die in Rüsselsheim van de band zal lopen. Die volgt qua grootte ongetwijfeld de trend in z'n segment en zal dus -net als pakweg de Ford Mondeo- buitenmaten hebben die flirten met die van de grote limousines van vandaag. Opel belooft ook dat de Insignia meer comfort zal bieden dan eender welke andere auto uit z'n segment, hoogtechnologische aandrijflijnen, milieuvriendelijkheid (uiteraard) en een betere communicatie tussen bestuurder en automobiel. We zullen nagaan of Opel woord houdt. Opel geeft alleen dit plaagbeeld vrij. Wie wil speculeren over het uitzicht van het model kijkt best naar de GTC concept car, aldus Opel.