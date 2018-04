Hennessey knalt Veyron voorbij

Door: BV

Het Amerikaanse Hennessey werkt nu ook aan een Veyron-killer. Die heet Venom GT en heeft van wel wat weg van de Lotus Elise. Hij is dan ook door een Brit getekend. Zelfs de filosofie komt overeen, want Hennessey zoekt z'n heil in een ver doorgedreven gewichtsbesparing om het beest van Bugatti te snel (letterlijk!) af te zijn. De creatie, die vooralsnog in z'n ontwerpstadium zit is overigens gebaseerd op een andere sportauto van Henessey; de Venom 1000 Twin Turbo SRT. Ook die gaat sneller naar 320km/u dan de Veyron, maar wat zegt dat cijfer?

De Texanen monteren het 8,5l grote Viper-blok centraal in het lichtgewicht chassis. Ondanks de imposante krachtbron, die ook nog eens twee turbo's opgeschroefd krijgt, blijft het gewicht van de Venom GT beperkt tot 1.225kg. De krachtcentrale zelf ontwikkeld bij een relatief lage 5.500t/min exact 1.000pk. Die pk's worden door een handgeschakelde zesbak naar de achterwielen geleid. Optioneel kan een sequentiële bak, eveneens met zes verhoudingen, gemonteerd worden. We negeren even het feit dat de gekke Amerikanen ook een automaat in de optielijst hebben staan. Elektronische hulpmiddelen zijn niet beschikbaar, dus het is aan de bestuurder (piloot?) om z'n rechtervoet in bedwang te houden.

De prestaties zijn niet mals; de sprint naar 100km/u neemt slechts 2,5 tellen in beslag. Na 5,3 seconden rijdt het spul 160km/u. 320km/u duurt 15,7 tellen en de pret is pas uit bij 421km/u. Lijkt u dat allemaal eerder zwak? Geen nood... Hennessey stelt nu al een upgrade naar 1.200pk voor.