Vaticaan heeft nieuwe Pausmobiel

Door: BV

De Heilige Vader, Paus Benedict XVI, heeft een nieuw vervoersmiddel. Het is een dakloze Mercedes G 500. Geen standaardmodel natuurlijk, maar een speciaal voor hem ontwikkeld exemplaar waar Mercedes liefst 2 jaar zoet mee is geweest. Hij is uitgevoerd in een specifieke witte koetswerktint, heeft een even wit interieur en is onder meer voorzien van armleuningen en een neerklapbare voorruit. De nieuwe Pausmobiel zal gebruikt worden voor publieke audiënties. Voor andere gelegenheden heeft het Hoofd van de Katholieke Kerk andere Mercedessen ter beschikking. Het gaat dan onder meer over een gepantserde M- en S-Klasse.

Dat deze Duitse Paus een voorliefde heeft voor Mercedes ligt voor de hand, maar het Vaticaan heeft al langer banden met de constructeur. Paus Pius XI was de eerste die een Mercedes koos. Hij nam in 1930 een Nürburg 460 Pullman limousine in ontvangst.